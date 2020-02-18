Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. Oryantal Sibel Gökçe, katıldığı bir TV kanalında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından soluğu mahkemede alan 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" dedi. Tatlıses, Sibel Gökçe ve TV kanalından 60 bin lira tazminat talep etti. İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. İşte İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki davanın sonucu ve son dakika gelişmeleri…

18.02.2020 09:36 - Son Güncelleme: 18.02.2020 09:36
İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

Son dakika İbrahim Tatlıses haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal Sibel Gökçe'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

60 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.

İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e tecavüz iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!