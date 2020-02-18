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İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı!

İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. Oryantal Sibel Gökçe, katıldığı bir TV kanalında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından soluğu mahkemede alan 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" dedi. Tatlıses, Sibel Gökçe ve TV kanalından 60 bin lira tazminat talep etti. İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. İşte İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki davanın sonucu ve son dakika gelişmeleri…

18.02.2020 09:36 - Son Güncelleme: 18.02.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





