Burcu Esmersoy'un büyük travması! Babasıyla ilgili itirafın ardından şoke eden gerçek: Eski eşim...

"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum.

Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.