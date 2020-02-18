Burcu Esmersoy'un büyük travması! Babasıyla ilgili itirafın ardından şoke eden gerçek: Eski eşim...
Burcu Esmersoy babası Timur Esmersoy hakkında bulunduğu itirafla yürekleri burkmuştu. 43 yaşındaki Esmersoy, henüz 3-4 yaşlarındayken babası tarafından hortumla dövüldüğünü anlatmış, çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hayranlarını üzmüştü. Güzel sunucu, yanında büyüdüğü dedesi tarafından da şiddet gördüğünü söyleyerek yürekleri burktu. Ancak en çarpıcı olanı ise herkesin yıllardır merak ettiği Burcu Esmersoy'un ilk eşinden ayrılma nedeni oldu. İşte Burcu Esmersoy'un ilk eşi ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamaları...
Esmersoy, 2005'te boşandığı İtalyan işadamı eşi Massimo Cusimano hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti. Önceki gün babası Timur Esmersoy ve çocukluk yıllarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Burcu Esmersoy, 5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyüdüğünü anlattı. Çocukluk dönemine ait anıları anlatırken gözyaşlarına boğulan Burcu Esmersoy'dan ikinci şok geldi.
GÜVENİ SARSILDI
Güzel sunucu, yanında büyüdüğü dedesi tarafından da şiddet gördüğünü söyleyerek yürekleri burktu. 2005'te evlenip 2008'de boşandığı İtalyan eşi Massimo Cusimano'dan da şiddet gördüğünü "Babam gibi bir adamla evlendim" diyerek itiraf eden Esmersoy, ilk sevgilisi tarafından ihanete uğrayınca da aşka ve erkeklere güveninin sarsıldığını açıkladı.
"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"
"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum.
Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.
"BİR BABA NASIL OLMASI GEREKİYOR BİLMİYORUM"
Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi.