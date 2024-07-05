İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı! Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 40 yaşında! Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda...

1990'lı yılların sonlarına doğru Türkiye'nin müzik ve televizyon dünyasında adını sıkça duyuran bir isim vardı: Küçük İbo. Henüz çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesi edinen bu genç yetenek, hem müziğiyle hem de oyunculuğuyla dönemin önemli yıldızlarından biri olmayı başardı. Küçük İbo'nun kariyeri, 12 yaşında çıkardığı albümle büyük bir ivme kazandı. Yanık sesi ve güçlü yorumuyla kısa sürede milyonların sevgisini kazanan genç sanatçı, o dönem adeta İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösteriliyordu. Albümü büyük ilgi gören Küçük İbo, müzik listelerinde üst sıralara yerleşti ve şöhretin zirvesine ulaştı.
Yıllara meydan okuyan genç görünümüyle dikkat çeken Halil İbrahim Küçük, 40 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor.
Küçük İbo denilince akla gelen ilk şeylerden biri de İbrahim Tatlıses ile olan benzerliğiydi. O dönemde "İmparator"un tahtının varisi olarak gösterilen Küçük İbo, yanık sesiyle ve yorumuyla büyük beğeni toplamıştı.