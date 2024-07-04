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Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! Geline büyük şok! Az daha kaçıyordu

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Kerem Kupacı ve Avukat Ece Ceylanlı, Sedef Adası'nda evlenerek dünyaevine girdi. Törende Kupacı'nın "Evet" demek üzereyken nikâh masasından uzaklaşması.yürekleri ağza getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 14:19 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 14:34
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! Geline büyük şok! Az daha kaçıyordu 1

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı daha sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli, Ben Bu Cihana Sığamazam gibi yapımlarda da rol aldı.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! Geline büyük şok! Az daha kaçıyordu 2

7 Şubat 1971 yılında dünyaya gelen Kupacı'nın bir dönem Aslıhan Gürbüz ile evlenip boşandığı iddia edilmişti.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! Geline büyük şok! Az daha kaçıyordu 3

Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek evlilik haberlerlerine isyan etmişti.

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