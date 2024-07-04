SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı! O anlara yorum yağdı

"Güldür Güldür Show"da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, bir yıl önce İrem Uslu ile evlenmişti. Başarılı oyuncu, eşiyle birlikte romantik bir akşam yemeğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Uğur Bilgin'in eşi bakın kim çıktı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 15:00 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 15:42
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı! O anlara yorum yağdı 1

Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl İrem Uslu ile evlenmişti.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı! O anlara yorum yağdı 2

Eşi ile mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen başarılı isim son gönderisi ile adından söz ettirdi.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı! O anlara yorum yağdı 3

YORUM YAĞDI

Uğur Bilgin, eşiyle birlikte deniz kenarında bir mekanda yediği romantik yemekten bir kare paylaştı. Mutlu çifte sosyal medyada beğeni yağdı. Uğur Bilgin'in eşini görenler "Ne güzel bir kadın", "Eşiniz çok güzel", "Duru güzellik" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA