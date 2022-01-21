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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses'in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'dan dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz hafta beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Altı saat süren bir operasyon geçiren Tatlıses'i hastanede yalnız bırakmayanlar arasında kardeşi İdo Tatlıses de yer aldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür eden İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, sağlık durumu hakkında bilgi verdi, yaşadığı süreci anlattı.

21.01.2022 11:56 - Son Güncelleme: 21.01.2022 12:14
İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

AHMET TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses'in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses, altı saat süren riskli bir operasyon geçirdi. Baş ağrısı şikayeti ve görme problemi nedeniyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilen Tatlıses, apar topar ameliyata alındı.

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İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

"BİTMEK BİLMEYEN BAŞ AĞRISI"
Ahmet Tatlıses, toparlandıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı. Yaşadıklarını anlatan Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

"Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim..."

İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

"Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde altı saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum."

İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"
"Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren doktorlara ve değerli hemşirelere, hastane çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun..."

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