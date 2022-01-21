İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl?
İbrahim Tatlıses'in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'dan dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz hafta beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Altı saat süren bir operasyon geçiren Tatlıses'i hastanede yalnız bırakmayanlar arasında kardeşi İdo Tatlıses de yer aldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür eden İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, sağlık durumu hakkında bilgi verdi, yaşadığı süreci anlattı.
AHMET TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
İbrahim Tatlıses'in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses, altı saat süren riskli bir operasyon geçirdi. Baş ağrısı şikayeti ve görme problemi nedeniyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilen Tatlıses, apar topar ameliyata alındı.
"BİTMEK BİLMEYEN BAŞ AĞRISI"
Ahmet Tatlıses, toparlandıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı. Yaşadıklarını anlatan Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
"Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde altı saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum."