İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin tümörü ameliyatı geçirmişti... Ahmet Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

"Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde altı saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum."