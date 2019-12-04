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Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki! Yeşilçam'ın yıldızı arabeskin yıldızıyla...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

04.12.2019 10:11 - Son Güncelleme: 04.12.2019 10:24
Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki! Yeşilçam'ın yıldızı Arabesk'in yıldızıyla...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yine çok ünlü bir isimle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki! Yeşilçam'ın yıldızı Arabesk'in yıldızıyla...

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Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki! Yeşilçam'ın yıldızı Arabesk'in yıldızıyla...
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