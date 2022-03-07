Seray Kaya kış günü bikinili poz verdi sosyal medyayı mest etti! Seray Kaya'ya bir yorum da Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan
Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti... Şimdilerde Mahkum adlı diziyle ekranlarda boy gösteren 31 yaşındaki Seray Kaya, Instagram'ını oldukça aktif kullanıyor. 800 bini aşkın takipçisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, soğuk havalarda bikinili fotoğraf paylaştı. Seray Kaya'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
07.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 07.03.2022 14:43