İbrahim Tatlıses'in gafıyla Deniz Seki öylece kalakaldı! "Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun" dedi sosyal medya yıkıldı!
İbrahim Tatlıses'in gafıyla Deniz Seki öylece kalakaldı! Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile 9 yıl sonra ekranlara dönüş yaptı. Ünlü türkücünün bu haftaki konukları arasında yer alan Deniz Seki, geceye İbrahim Tatlıses gafıyla damga vurdu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle aldığı kilolarından mide ameliyatı ve düzenli diyet ile kurtulan Deniz Seki tam 22 kilo verdi. Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle takılan İbrahim Tatlıses, gafıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...
18.04.2021 12:22
- Son Güncelleme: 18.04.2021 12:43
"HANİ ZAYIFLAMIŞTIN DAVUL GİBİ OLMUŞSUN"
İbrahim Tatlıses'in gafıyla Deniz Seki öylece kalakaldı! "Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun" dedi sosyal medya yıkıldı!
Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl oldu. Ünlü isimlerin bir sahneye çıktığı ve müzik şöleninin yaşandığı programa, bu hafta İbrahim Tatlıses'in gafı damgasını vurdu.
"DAVUL GİBİ OLMUŞSUN"
Ünlü türkücü, uzun yıllar fazla kiloları ile başı dertte olan ve geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilolarından kurtulan Deniz Seki'ye şaka yollu takıldı. Tatlıses, ünlü şarkıcıya, "Sen zaten şişmanmışsın. Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözlerinde bulundu.
İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu. İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
SİNAN AKÇIL DEVREYE GİRDİ!
İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu. İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.