İbrahim Tatlıses'in gafıyla Deniz Seki öylece kalakaldı! "Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun" dedi sosyal medya yıkıldı!

İbrahim Tatlıses'in gafıyla Deniz Seki öylece kalakaldı! Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile 9 yıl sonra ekranlara dönüş yaptı. Ünlü türkücünün bu haftaki konukları arasında yer alan Deniz Seki, geceye İbrahim Tatlıses gafıyla damga vurdu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle aldığı kilolarından mide ameliyatı ve düzenli diyet ile kurtulan Deniz Seki tam 22 kilo verdi. Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle takılan İbrahim Tatlıses, gafıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...

18.04.2021 12:22 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





