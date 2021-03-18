Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesinden bomba fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı! Doğum için gün sayıyor...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesinden bomba fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı! Doğum için gün sayıyor...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesinden bomba fotoğraf! 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın, 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkisi tam gaz devam ederken, ortaya çıkan fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olduğu gün yüzüne çıktı. Kız bebek beklediği ileri sürülen İlknur Altunkaya'nın hamilelik pozu kısa sürede gündem oldu.
18.03.2021 17:48
- Son Güncelleme: 18.03.2021 17:48
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesinden bomba fotoğraf! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi sosyal medyada gündem oldu.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ikili, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.
GENÇ SEVGİLİNİN ANNESİ ÇOCUK BEKLİYOR
Ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın ortaya çıkan son karesi sosyal medyada da gündem oldu.
İşte başta Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...
EVRİM ALASYA VE AYSUN ALASYA