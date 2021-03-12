İzleyiciler bugün televizyonu açtığında şoku yaşayacak! Aniden yayın akışından kaldırıldı. Ramo dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ramo'da geçen hafta Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti. Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşandı. Ramo dizisi Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışından çıkarıldı. Yerine ise Güldür Güldür Show yeni bölüm eklendi. İzleyiciler şimdi yeni bölümün yayınlanacağı tarihe ve fragmana odaklandı.