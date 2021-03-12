İzleyiciler bugün televizyonu açtığında şoku yaşayacak! Aniden yayın akışından kaldırıldı
Ramo dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler dizinin sıkı takipçilerini üzecek türden. Televizyonu açan izleyiciler bu akşam büyük bir şok yaşayacak. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo ile ilgili yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizi ani bir kararla kanalın yayın akışından kaldırıldı. İzleyiciler şimdi neden böyle bir karar alındığını merak ediyor.
12.03.2021 13:15
- Son Güncelleme: 12.03.2021 13:15
İzleyiciler bugün televizyonu açtığında şoku yaşayacak! Aniden yayın akışından kaldırıldı. Ramo dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ramo'da geçen hafta Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti. Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşandı. Ramo dizisi Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışından çıkarıldı. Yerine ise Güldür Güldür Show yeni bölüm eklendi. İzleyiciler şimdi yeni bölümün yayınlanacağı tarihe ve fragmana odaklandı.