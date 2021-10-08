İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Melek Zübeyde yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle büyüledi
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıktı. Tatlıses ve Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları, güzelliği ile adeta göz kamaştırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği Melek Zübeyde için "Güzelliğini annesinden almış" yorumu yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş...
08.10.2021 22:37
- Son Güncelleme: 08.10.2021 22:37
Son olarak Çukur dizisinde rol alan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Perihan Savaş ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıktı.
Melek Zübeyde Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses ile halay çekerken kameralara yansıdı.
İşte başta İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...