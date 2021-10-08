İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Melek Zübeyde yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle büyüledi

Tatlıses ve Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları, güzelliği ile adeta göz kamaştırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği Melek Zübeyde için "Güzelliğini annesinden almış" yorumu yapıldı.