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Haberler Magazin Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, aşka geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile verdiği bir pozu ilk kez Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının, sevgilisiyle el ele verdiği poz dakikalar içinde binlerce beğeni alırken ünlü çift için "Sonunda", "Çok yakışıyorsunuz", "Instagram şimdi de sizin yüzünüzden çökecek" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

08.10.2021 23:08 - Son Güncelleme: 08.10.2021 23:08
Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez bir ilke imza attı ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hadise aşka geldi bir ilke imza attı! Biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler’le samimi pozunu yayınladı sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çift için "Sonunda", "Çok yakışıyorsunuz", "Instagram şimdi de sizin yüzünüzden çökecek" yorumlarında bulundu.

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