Popstar Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor! ‘Hala yakışıklı’ yorumları havada uçuştu işte son hali...
Popstar Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor! Yayınlandığı döneme damga vuran Popstar yarışmasının fenomen yarışmacılarından Abidin Özşahin, yıllar sonra gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, yarışmanın ilk senesinde şampiyon olan Abidin Özşahin'in şimdilerde ne yaptığını merak edip araştırmaya başladı. Özşahin'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenomen yarışmacı için "Hala yakışıklı", "Yıllar yaramış" yorumları yapıldı. İşte Abidin Özşahin'in son hali...
08.10.2021 22:00
- Son Güncelleme: 08.10.2021 22:00
Abidin Özşahin, Popstar yarışmasının ilk senesinde şampiyon olmuş ve o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Peki Abidin Şahin şimdilerde ne yapıyor?