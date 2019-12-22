Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

'Bir daha evlenmem' diyen oyuncu Burak Hakkı yeminini bozdu. Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile bu yaz evlenmeye karar verdi. 2017'de kalbini komşu kızı Hara Pappa'ya kaptırdı. Her röportajında evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Burak Hakkı, Yunan sevgilisi uğruna kararını değiştirdi. Oyuncu Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evleniyor.