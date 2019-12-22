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Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

Oyuncu eşi Sema Şimşek'ten boşandıktan sonra "Bir daha evlenmem" diyen Burak Hakkı, evlilik yeminini bozdu. Kalbini Yunan güzeli Hara Pappa'ya kaptıran Burak Hakkı, evlilik kararı aldı. 2017'den beri sevgili olan ikilinin evleneceğini, Yunan sevgili Hara Pappa duyurdu.

22.12.2019 11:39 - Son Güncelleme: 22.12.2019 11:39
Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

'Bir daha evlenmem' diyen oyuncu Burak Hakkı yeminini bozdu. Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile bu yaz evlenmeye karar verdi. 2017'de kalbini komşu kızı Hara Pappa'ya kaptırdı. Her röportajında evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Burak Hakkı, Yunan sevgilisi uğruna kararını değiştirdi. Oyuncu Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evleniyor.

Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

TV PROGRAMINDA TEKTAŞ YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Oyuncu Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evleniyor. Geçtiğimiz aylarda Hakkı'dan evlenme teklifi alan Pappa, ülkesinde katıldığı bir TV programında tektaş yüzüğünü gösterdi.

Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

'EVLİLİĞİMİZİN SİYASİ BİR YÖNÜ DE OLACAK'
Pappa, "Evliliğimizin siyasi bir yönü de olacak. Birbirimizin inancına saygı duyuyoruz. Burak'ın oğlunu da çok seviyorum" dedi.

Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

HARA PAPPA - BURAK HAKKI

Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa

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