Bir daha evlenmem demişti! Yeniden dünyaevine giriyor! İşte Burak Hakkı ve Hara Pappa
Oyuncu eşi Sema Şimşek'ten boşandıktan sonra "Bir daha evlenmem" diyen Burak Hakkı, evlilik yeminini bozdu. Kalbini Yunan güzeli Hara Pappa'ya kaptıran Burak Hakkı, evlilik kararı aldı. 2017'den beri sevgili olan ikilinin evleneceğini, Yunan sevgili Hara Pappa duyurdu.
22.12.2019 11:39
- Son Güncelleme: 22.12.2019 11:39
'Bir daha evlenmem' diyen oyuncu Burak Hakkı yeminini bozdu. Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile bu yaz evlenmeye karar verdi. 2017'de kalbini komşu kızı Hara Pappa'ya kaptırdı. Her röportajında evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Burak Hakkı, Yunan sevgilisi uğruna kararını değiştirdi. Oyuncu Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evleniyor.
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