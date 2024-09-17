Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti

Şimdilerde Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. 31 yaşındaki oyuncunun özellikle 4 yıl önce sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi merak konusu oldu. Duymaz'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.