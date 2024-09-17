SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti

Şimdilerde Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. 31 yaşındaki oyuncunun özellikle 4 yıl önce sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi merak konusu oldu. Duymaz'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 16:43
Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti 1

Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti 2

'Çukur', 'Zemheri', 'Son Yaz', 'Direniş Karatay' gibi yapımlarda rol alan oyuncunun son adresi ise 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisi oldu.

Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti 3

Cemre Baysel ile partner olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

SON DAKİKA