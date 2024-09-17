Alperen Duymaz’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti

Şimdilerde Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. 31 yaşındaki oyuncunun özellikle 4 yıl önce sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi merak konusu oldu. Duymaz'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.
Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
'Çukur', 'Zemheri', 'Son Yaz', 'Direniş Karatay' gibi yapımlarda rol alan oyuncunun son adresi ise 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisi oldu.
Cemre Baysel ile partner olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.