Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! “Uğur Yücel onun adına utanıyor”

Başrollerinde Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ana kadrosunda ise Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin yer aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası gerçekleşti.
Uğur Yücel ve Hülya Avşar, filmin galasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'in konuşma yaptığı sıradaki davranışları ise galaya damga vurdu.
Neye uğradığını şaşıran Uğur Yücel'in bakışları sosyal medyada gündem oldu. Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar galaya katılan diğer konukları da şaşırttı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Hep bir şirin görünme çabası ve her işe cıvıklık katma sevdası yaptığı her işi hafifletiyor" derken bir başkası "Uğur Yücel onun adına utanıyor" dedi.
İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...
"Yaşlandıkça artan şımarıklık hiç çekilmiyor" gibi yapılan yorumların ardından Hülya Avşar'ın yaşı da merak konusu oldu. Uğur Yücel ile arasındaki fark ise dikkat çekti.
İşte Hülya Avşar başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Hülya Avşar - 10 Ekim 1963
Uğur Yücel - 26 Mayıs 1957