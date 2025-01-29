Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! “Uğur Yücel onun adına utanıyor”

Başrollerinde Hülya Avşar , Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ana kadrosunda ise Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin yer aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası gerçekleşti.

Neye uğradığını şaşıran Uğur Yücel 'in bakışları sosyal medyada gündem oldu. Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar galaya katılan diğer konukları da şaşırttı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Hep bir şirin görünme çabası ve her işe cıvıklık katma sevdası yaptığı her işi hafifletiyor" derken bir başkası "Uğur Yücel onun adına utanıyor" dedi.