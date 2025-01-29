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Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! “Uğur Yücel onun adına utanıyor”

Uğur Yücel ve Hülya Avşar, oynadıkları filmin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'in konuşma yaptığı sıradaki davranışları ise galaya damga vurdu. Tuhaf hareketleri sonrası sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar'a yorum yağdı. Neye uğradığını şaşıran Yücel'in tavrı ise dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hep bir şirin görünme çabası ve her işe cıvıklık katma sevdası yaptığı her işi hafifletiyor" derken bir başkası "Uğur Yücel onun adına utanıyor" dedi. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:57
Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Başrollerinde Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ana kadrosunda ise Jessica May, Elif İskender, Derya Baykal, Goncagül Sunar ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin yer aldıkları 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası gerçekleşti.

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Uğur Yücel ve Hülya Avşar, filmin galasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e davranışları galaya damga vurdu!

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'in konuşma yaptığı sıradaki davranışları ise galaya damga vurdu.

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Neye uğradığını şaşıran Uğur Yücel'in bakışları sosyal medyada gündem oldu. Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar galaya katılan diğer konukları da şaşırttı.

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Bir sosyal medya kullanıcısı "Hep bir şirin görünme çabası ve her işe cıvıklık katma sevdası yaptığı her işi hafifletiyor" derken bir başkası "Uğur Yücel onun adına utanıyor" dedi.

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

"Yaşlandıkça artan şımarıklık hiç çekilmiyor" gibi yapılan yorumların ardından Hülya Avşar'ın yaşı da merak konusu oldu. Uğur Yücel ile arasındaki fark ise dikkat çekti.

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

İşte Hülya Avşar başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hülya Avşar - 10 Ekim 1963

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Uğur Yücel - 26 Mayıs 1957

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Demet Akalın - 23 Nisan 1972

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hande Yener - 12 Ocak 1973

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Gülşen - 29 Mayıs 1976

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Sibel Can - 1 Ağustos 1970

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hakan Ural - 1 Ocak 1968

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Kenan Doğulu - 31 Mayıs 1974

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Serdar Ortaç - 16 Şubat 1970

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Bülent Ersoy - 9 Haziran 1952

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Seda Sayan - 30 Aralık 1962

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Alişan - 19 Haziran 1976

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

İbrahim Tatlıses - 1 Ocak 1952

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hakan Altun - 13 Ağustos 1972

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Hüsnü Şenlendirici - 12 Temmuz 1976

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Ebru Gündeş - 12 Ekim 1974

Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! Kimse anlam veremedi! Uğur Yücel onun adına utanıyor

Bengü - 2 Nisan 1979