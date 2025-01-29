Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk , 2023 senesinde futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bir oğlu olacağı öğrenildi.