Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2023 senesinde futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bir oğlu olacağı öğrenildi.
Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Pamuk'tan yeni fotoğraflar geldi.
Doğum için gün sayan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Pamuk, yeni hamilelik pozunu paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile kamera karşısına geçti.