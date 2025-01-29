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Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile 2023 yılının mayıs ayında sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncudan doğuma günler kala yeni bir paylaşım geldi. Eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçen Pamuk, karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:49
Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2023 senesinde futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bir oğlu olacağı öğrenildi.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Pamuk'tan yeni fotoğraflar geldi.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Doğum için gün sayan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Pamuk, yeni hamilelik pozunu paylaştı.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile kamera karşısına geçti.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Çiftin, bebekleri doğmadan önce yaptırdıkları çekim sosyal medyadan da beğeni aldı.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Öte yandan bebeklerinin ismi hakkında açıklama yapmayan ikili, doğumun nerede olacağına dair detayları da paylaşmadı.

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

İşte Melisa Aslı Pamuk'un yayınladığı o pozlar...

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Melisa Aslı Pamuk

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Melisa Aslı Pamuk

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı

Doğuma günler kala paylaştı! Yusuf Yazıcı’nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda son hali!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı