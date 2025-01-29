Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu!

Uğur Yücel ve Hülya Avşar, oynadıkları filmin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'in konuşma yaptığı sıradaki davranışları ise galaya damga vurdu. Tuhaf hareketleri sonrası sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar'a yorum yağdı. Neye uğradığını şaşıran Yücel'in tavrı ise dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hep bir şirin görünme çabası ve her işe cıvıklık katma sevdası yaptığı her işi hafifletiyor" derken bir başkası "Uğur Yücel onun adına utanıyor" dedi. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...