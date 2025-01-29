Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan radikal karar! Babasıyla davalık olduğu mağazasını kapattı

Türk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Usta sanatçının vefatı milyonları yasa boğarken Tayfur ailesinde yaşananlar uzun bir süre gündem oldu.
Cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıktı. Tayfur'un yeğeni, Tuğçe Tayfur'u tabuta yaklaştırmak istemeyince ortalık gerildi.
Tayfur'un vefatının ardından baba-kızla ilgili çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Tayfur'un avukatı verdiği bir röportajda "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söyledi, 'Hastalığım geçsin, sonra yapalım' dedi" ifadelerini kullandı.
Tayfur'un yakın dostu Kenan Çınar ise sanatçının son anlarında en çok istediği şeyin kızıyla barışmak olduğunu dile getirerek "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" şeklinde konuştu.
Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur ise haftalar sonra babasıyla fotoğrafını yayınlayaran sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi.
O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün... Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua"
TUĞÇE TAYFUR İLE FERDİ TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?
Tüm bu olup bitenin öncesinde baba-kız arasında yaşananlar da merak konusu oldu. Peki neler yaşandı?
Soyadı kriziyle başlayan baba kız arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açtı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki gösterdi.
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız.
Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz"
"SENDEN BİR KURUŞ İSTEMİYORUM"
Bunun üzerine babasına sitem dolu sözler eden Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı:
"Tayfur soy ismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim.
Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki"
Tuğçe Tayfur, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada şunları söyledi:
"Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sinai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyordum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin"
DÜKKANINI KAPATTI
2 Ocak 2025 günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı ve babasıyla arasının açılmasına neden olan Tarabya'daki giyim mağazasını kapattı.