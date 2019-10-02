Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...