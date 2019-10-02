Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Her aşkı, her lafı ve her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...
02.10.2019 07:42
- Son Güncelleme: 02.10.2019 07:43
Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...
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