Hülya Avşar'ın müstakbel damadı Mürsel Kaya... Aşıklar gecelerde yakalandı Zehra Çilingiroğlu'nun ağzı kulaklarında!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya'dan romantik akşam yemeği! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile gecelerde boy gösteriyor. Son olarak Etiler'de görüntülenen aşıklardan Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi. İşte Hülya Avşar'ın müstakbel damadı Mürsel Kaya...
19.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 19.03.2023 10:25
Hülya Avşar'ın müstakbel damadı Mürsel Kaya ortaya çıktı. Aşıklar gecelerde yakalandı Zehra Çilingiroğlu'nun ağzı kulaklarında...
Son günlerde gecelerde boy gösteren Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya Etiler'de kameralara takıldı.