Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya bakın görenler gözlerine inanamadı! Oğlu Doğukan Manço paylaştı yorumu da kendi yaptı: "Kim der 72"
Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya bakın görenler gözlerine inanamadı! Oğlu Doğukan Manço paylaştı üstelik yorumu da kendi yaptı. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti. Geride Doğukan ve Batıkan adında iki erkek evlat ve bir eş bırakan Barış Manço 7'den 70'e herkesin kalbinde yer alan bir isim. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Lale Manço'yu paylaşan Doğukan Manço, "Anneme bakın, kim der 72" yorumuyla dikkat çekti.
"KİM DER 72"
Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya bakın görenler gözlerine inanamadı! Oğlu Doğukan Manço paylaştı, üstelik yorumu da kendi yaptı.
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yumdu.
Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.
BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK ADI
Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş.
"II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar."