Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı'dan 'oğlum için kendimi tedavi ettim' itirafı: "Yıllarca bununla mücadele ettim..."
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Zeliha'sı Sevil Akı'dan 'oğlum için kendimi tedavi ettim' itirafı... Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Deli Zeliha karakterine hayat veren Sevil Akı, "Her rol bizim dokumuzdan bir tat taşır. Zeliha da benim hazinemden çıkan, sevdiğim bir yol arkadaşım" dedi. Hayatına dair çok özel açıklamalarda bulunan Sevil Akı Saner oğlu için en büyük korkusunu yendiğini itiraf etti.
"YILLARCA BUNUNLA MÜCADELE ETTİM..."
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Zeliha'sı Sevil Akı'dan 'oğlum için kendimi tedavi ettim' itirafı.
Erkekler kadar kadınları da salı gecesi atv ekranında buluşturan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Zeliha'yı canlandıran Sevil Akı, sert kadınlarla ilgili konuştu: "Sert gibi görünseler de kalbi farklı olan insanlardır onlar..."
Her salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, erkek izleyiciyi olduğu kadar kadınları da etkisi altına alıyor. Dizide Zeliha karakterini canlandıran Sevil Akı, güçlü kadın rollerinde görmeyi sevdiğimiz bir isim. Akı, bu kez gizli serviste çalışan güçlü bir kadın karakteriyle evlerimize konuk oluyor. Spor tutkunu, işine aşık, ailesine bağlı olan Sevil Akı hikayesini anlattı. İşte Sabah'ın haberine göre Sevil Akı'nın hayatı...
- Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde daha önce tanıdığınız birçok kişiyle birlikte çalışıyorsunuz. Bu bir oyuncuya konfor alanı sağlıyor mu?
- Bu dizide olmak, aileye geri dönmek gibi. Oyuncu olarak yönetmen ve diğer tüm çalışanlarla yeniden birlikte çalışmak, zamanı kısaltan konforlu bir durumdur. Yönetmenin dilini bilmek, senaryonun içinde varlığını hissettirmek daha kısa bir sürede oluşur. Bu durum oyuncu içinde hızlı ve keyifli çalışma şartları oluşturur. Bu nedenle çok mutluyum.
- Zeliha güçlü bir kadın. Geçen bölümlerde de farklı yönleri ortaya çıktı. Bu karakteri canlandırmak sizi heyecanlandırıyor mu?
- Sürekli değişken bir senaryoda rolün gideceği ve dönüşeceği yolu keşfetmek, yol arkadaşı olmak çok güzel ve merak uyandırıcı. Senaryo içinde yazılan, benim Zeliha için hissettiklerim birleşince rolün ulaşacağı yer beni heyecanlandırıyor. Her zaman söylediğim gibi kişi kendinden bağımsız oyunculuk yapamaz. Her rol bizim rengimizden, dokumuzdan bir tat taşır. Zeliha da benim hazinemden çıkan çok sevdiğim bir yol arkadaşım.