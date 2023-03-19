Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı'dan 'oğlum için kendimi tedavi ettim' itirafı: "Yıllarca bununla mücadele ettim..."

- Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde daha önce tanıdığınız birçok kişiyle birlikte çalışıyorsunuz. Bu bir oyuncuya konfor alanı sağlıyor mu?

- Bu dizide olmak, aileye geri dönmek gibi. Oyuncu olarak yönetmen ve diğer tüm çalışanlarla yeniden birlikte çalışmak, zamanı kısaltan konforlu bir durumdur. Yönetmenin dilini bilmek, senaryonun içinde varlığını hissettirmek daha kısa bir sürede oluşur. Bu durum oyuncu içinde hızlı ve keyifli çalışma şartları oluşturur. Bu nedenle çok mutluyum.