Hülya Avşar kızından küçük isimle aşk yaşayan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında konuştu!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün törenine katılan Hülya Avşar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Avşar kızına, Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan da küçük olan genç aşkıyla ilgili yaptığı açıklama soruldu. Hülya Avşar kahkaha atarak bomba bir yorumda bulundu. İşte detaylar...