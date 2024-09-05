Hülya Avşar kızından küçük isimle aşk yaşayan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında konuştu!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün törenine katılan Hülya Avşar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Avşar kızına, Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan da küçük olan genç aşkıyla ilgili yaptığı açıklama soruldu. Hülya Avşar kahkaha atarak bomba bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
Hülya Avşar, dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün törenine katıldı.
Tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avşar kızı, eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra'dan bile küçük olan genç aşkı hakkında geçen günlerde şu ifadeleri kullandı: "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı"