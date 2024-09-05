Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem bakın aslen nereliymiş!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in rol aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Selim karakterini canlandıran Eren Vurdem'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Eren Vurdem aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Eren Vurdem'in memleketi...
Bir Gece Masalı dizisinde Selim karakterini canlandıran Erdem Vurdem'in hayatı merak edildi.
EREN VURDEM KİMDİR?
1988 yılında dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe gibi yapımlarda yer aldı.