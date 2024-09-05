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Ebru Gündeş eşiyle ilk kez el ele ortaya çıktı! Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti

O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliğini üslenen Hadise ve Ebru Gündeş, bir dönem yasak aşk iddialarıyla gündem olmuştu. Hadise'nin, Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı iddiaları net bir dille yalanlarken sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, geçen şubat ayında Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Gündeş, yeni eşiyle ilk kez Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde el ele kamera karşısına geçti. Hadise'nin paylaşımı ise dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 11:39
Ebru Gündeş eşiyle ilk kez el ele ortaya çıktı! Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti 1

O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Hadise ve Ebru Gündeş, bir dönem yasak aşk iddialarıyla gündem oldu.

Ebru Gündeş eşiyle ilk kez el ele ortaya çıktı! Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti 2

Hadise'nin, Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.

Ebru Gündeş eşiyle ilk kez el ele ortaya çıktı! Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti 3

Yasak Aşkı Yalanladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia uzun süre konuşulurken Hadise, net bir dille yasak aşk haberlerini yalanladı.

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