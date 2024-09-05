Ebru Gündeş eşiyle ilk kez el ele ortaya çıktı! Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti

O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliğini üslenen Hadise ve Ebru Gündeş, bir dönem yasak aşk iddialarıyla gündem olmuştu. Hadise'nin, Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı iddiaları net bir dille yalanlarken sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, geçen şubat ayında Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Gündeş, yeni eşiyle ilk kez Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde el ele kamera karşısına geçti. Hadise'nin paylaşımı ise dikkat çekti.