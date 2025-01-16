Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! “'Manyak mısın oğlum?”

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi için de "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyen Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusuna sinirlenerek "Ben ne tanışayım oğlum manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" dedi.