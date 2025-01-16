Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! “'Manyak mısın oğlum?”

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 senesinde evlendi ve 1998'de kızları Zehra'yı kucaklarına aldı. İkilinin evliliği Çilingiroğlu'nun Avşar kızını Feraye Tanyolaç'la aldatmasıyla 2005 yılında sona erdi.
2009'da Tanyolaç'la nikah masasına oturan ve Hüseyin Kaya adını verdiği oğlunu kucağına alan Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014'te son buldu.
Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda kızları Zehra'nın doğum gününü kutladı.
Kutlamada Hülya Avşar'ın eski kayınvalidesi Gülseren Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar da vardı.
Hülya Avşar çıkışta muhabirlere "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" dedi.
Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi için de "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyen Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusuna sinirlenerek "Ben ne tanışayım oğlum manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" dedi.
Hülya Avşar "Evlense düğününe gider misiniz?" sorusu üzerine de "Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi 35 yaşında. Çilingiroğlu geçen günlerde muhabirleri görünce saklanan kız arkadaşı için "Belki ailesi istemiyordur" demişti.