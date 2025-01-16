PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! “'Manyak mısın oğlum?”

Kaya Çilingiroğlu ile 8 yıllık evliliği 2005 yılında son bulan Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü için eski eşiyle bir araya geldi. Bir balıkçıda kızlarının yeni yaşını kutlayan ikiliye, Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar ve eski kayınvalidesi Gülseren Çilingiroğlu da eşlik etti.Mekan çıkışı basın mensuplarıyla bir araya gelen Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisiyle ilgili bir soruya sinirlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:18
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 senesinde evlendi ve 1998'de kızları Zehra'yı kucaklarına aldı. İkilinin evliliği Çilingiroğlu'nun Avşar kızını Feraye Tanyolaç'la aldatmasıyla 2005 yılında sona erdi.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

2009'da Tanyolaç'la nikah masasına oturan ve Hüseyin Kaya adını verdiği oğlunu kucağına alan Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014'te son buldu.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda kızları Zehra'nın doğum gününü kutladı.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Kutlamada Hülya Avşar'ın eski kayınvalidesi Gülseren Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar da vardı.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Hülya Avşar çıkışta muhabirlere "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" dedi.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi için de "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyen Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusuna sinirlenerek "Ben ne tanışayım oğlum manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" dedi.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

Hülya Avşar "Evlense düğününe gider misiniz?" sorusu üzerine de "Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili soruya fena sinirlendi! ’Manyak mısın oğlum?

NE OLMUŞTU?

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi 35 yaşında. Çilingiroğlu geçen günlerde muhabirleri görünce saklanan kız arkadaşı için "Belki ailesi istemiyordur" demişti.