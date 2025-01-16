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2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

İlk oyunculuk deneyimini Babam İçin adlı dizide yaşayan Burak Sevinç, son olarak Deniz Can Aktaş, Miray Daner gibi isimlerle kamera karşısına geçti. İçimizdeki Ateş, Söz, Leke gibi dizilerde rol alan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. Sevinç'in 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Sevinç'in eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Burak Sevinç'in 2012 yılında tek celsede boşandığı eski eşi kim...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:29
2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

İçimizdeki Ateş, Söz, Leke gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. Peki Burak Sevinç kimdir? İşte detaylar...

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Burak Sevinç Kimdir?
27 Ekim 1985 tarihinde ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olarak Zonguldak'ta dünyaya gelen Burak Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başlayan Sevinç, 6 aylık eğitimin ardından keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başladı.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkan oyuncu, bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Dalış sporuna da küçük yaşlardan beri ilgisi olan Sevinç, 5 yıl boyunca dalış eğitimi aldı. Aldığı uzun eğitimin ardından 7 yılı aşkın süredir profesyonel olarak dalış yapmaktı.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarıyla da ilgilenen Sevinç, ilk oyunculuk deneyimini ise 2011 yılında Babam İçin dizisinde yaşadı.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Oyunculuk ve müzisyenlik dışında marangozluğa da ilgisi olan Sevinç, bir röportajında "Marangozluk işlerine yıllardır çok meraklıyım, ahşapla ilgilenmeyi çok seviyorum. Evimdeki birçok eşya benim elimden çıkma. Terapi oluyor benim için. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden uğraşabilirim" dedi.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Hem spora hem marangozluğa duyduğu ilgiyle dikkat çeken Sevinç'in oyunculuk ve müzisyenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Eski Eşi de Oyuncu Çıktı

Sevinç'in 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Sevinç'in eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

İşte Burak Sevinç ve eski eşi...

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

1 Ağustos 2015 tarihinde Zonguldak Kapuz Plajı'nda İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz ile evlendi.

2021’de tek celsede boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıl evli kaldığı eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı!

Çift, Mayıs 2021 tarihinde tek celsede boşandı.