Basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarıyla da ilgilenen Sevinç, ilk oyunculuk deneyimini ise 2011 yılında Babam İçin dizisinde yaşadı.

Oyunculuk ve müzisyenlik dışında marangozluğa da ilgisi olan Sevinç, bir röportajında "Marangozluk işlerine yıllardır çok meraklıyım, ahşapla ilgilenmeyi çok seviyorum. Evimdeki birçok eşya benim elimden çıkma. Terapi oluyor benim için. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden uğraşabilirim" dedi.

Hem spora hem marangozluğa duyduğu ilgiyle dikkat çeken Sevinç'in oyunculuk ve müzisyenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi.

Eski Eşi de Oyuncu Çıktı Sevinç'in 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Sevinç'in eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.