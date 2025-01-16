İçimizdeki Ateş, Söz, Leke gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. Peki Burak Sevinç kimdir? İşte detaylar...
Burak Sevinç Kimdir?
27 Ekim 1985 tarihinde ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olarak Zonguldak'ta dünyaya gelen Burak Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başlayan Sevinç, 6 aylık eğitimin ardından keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başladı.
1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkan oyuncu, bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı.
Dalış sporuna da küçük yaşlardan beri ilgisi olan Sevinç, 5 yıl boyunca dalış eğitimi aldı. Aldığı uzun eğitimin ardından 7 yılı aşkın süredir profesyonel olarak dalış yapmaktı.
Basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarıyla da ilgilenen Sevinç, ilk oyunculuk deneyimini ise 2011 yılında Babam İçin dizisinde yaşadı.
Oyunculuk ve müzisyenlik dışında marangozluğa da ilgisi olan Sevinç, bir röportajında "Marangozluk işlerine yıllardır çok meraklıyım, ahşapla ilgilenmeyi çok seviyorum. Evimdeki birçok eşya benim elimden çıkma. Terapi oluyor benim için. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden uğraşabilirim" dedi.
Hem spora hem marangozluğa duyduğu ilgiyle dikkat çeken Sevinç'in oyunculuk ve müzisyenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi.
Eski Eşi de Oyuncu Çıktı
Sevinç'in 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Sevinç'in eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
İşte Burak Sevinç ve eski eşi...