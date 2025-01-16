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Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! “Tam son sahneyi çekeceğiz...”

Gönülçelen dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, konuk oldukları bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, nasıl tanıştıklarını anlatırken Bayat, eşiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:43 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:43
Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010'da 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanıştı ve ikilinin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. 2020'de nikâh masasına oturan ünlü çiftten geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, konuk oldukları bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

CNBC-e ekranlarına konuk olan ikiliden Bayat, hamilelik süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bayat, "Ocak ayı sonu bekliyoruz. Tıbbi bir zorunluluk olmazsa normal doğum olacak. Ben de evde doğdum, kız kardeşim de evde doğmuş" dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

"CANSEL'E GICIK OLUYORDUM"

Dizi setinde tanışan daha sonra 7 yıl sonra Cansel Elçin ile sevgili olan Zeynep Tuğçe Bayat, "Aşırı gıcık oluyordum Cansel'e sette. Ufak bir rolüm vardı. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. Çok küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Bayat, Elçin'in numarasını attığını ve daha sonra kaydettiğini de itiraf etti. Bayat yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Numarasını verdi dizi bitiyordu.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Tam son sahneyi çekeceğiz, 'Bak dedi yolun başındasın numaramı yaz yardımcı olurum' dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Aldım ceketin cebine attım. 3 ay sonra ceketin cebinde buldum. Buruşturdum, attım. Sonra geri aldım telefonuma kaydettim. Sonra da 7 sene falan geçti"

Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! Tam son sahneyi çekeceğiz...

Cansel Elçin de nasıl evlilik teklif ettiğini açıkladı. Elçin, "Yüzüyorduk denizde çok güzel bir deniz kabuğu buldum ve 'Benimle evlenir misin dedim" şeklinde konuştu.