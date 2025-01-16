Zeynep Tuğçe Bayat’tan Cansel Elçin itirafı! “Tam son sahneyi çekeceğiz...”

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010'da 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanıştı ve ikilinin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. 2020'de nikâh masasına oturan ünlü çiftten geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, konuk oldukları bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

CNBC-e ekranlarına konuk olan ikiliden Bayat, hamilelik süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bayat, "Ocak ayı sonu bekliyoruz. Tıbbi bir zorunluluk olmazsa normal doğum olacak. Ben de evde doğdum, kız kardeşim de evde doğmuş" dedi.

"CANSEL'E GICIK OLUYORDUM" Dizi setinde tanışan daha sonra 7 yıl sonra Cansel Elçin ile sevgili olan Zeynep Tuğçe Bayat, "Aşırı gıcık oluyordum Cansel'e sette. Ufak bir rolüm vardı. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. Çok küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordum" ifadelerini kullandı.