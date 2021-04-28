Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal
57 yaşındaki Hülya Avşar yıllar süren ekran sessizliğini bozup 'Masumiyet' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizide oğlunu korumak için her yolu deneyen Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yüzüne uygulanan filtrelerle gündeme gelmişti. Hülya Avşar ve Masumiyet dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.
57 yaşındaki Hülya Avşar, yıllar süren sessizliğini bozdu, kısa süre önce ekranlara yeniden döndü. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtrelerle ise gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattının flulaştırılması çok konuşulurken, yeni bir gelişnme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.