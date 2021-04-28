Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

57 yaşındaki Hülya Avşar, yıllar süren sessizliğini bozdu, kısa süre önce ekranlara yeniden döndü. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtrelerle ise gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattının flulaştırılması çok konuşulurken, yeni bir gelişnme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.