RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

57 yaşındaki Hülya Avşar yıllar süren ekran sessizliğini bozup 'Masumiyet' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizide oğlunu korumak için her yolu deneyen Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yüzüne uygulanan filtrelerle gündeme gelmişti. Hülya Avşar ve Masumiyet dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.

28.04.2021 12:34 - Son Güncelleme: 28.04.2021 12:34
Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

57 yaşındaki Hülya Avşar, yıllar süren sessizliğini bozdu, kısa süre önce ekranlara yeniden döndü. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtrelerle ise gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattının flulaştırılması çok konuşulurken, yeni bir gelişnme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.

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Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

Hülya Avşar, başrolünü oynadığı 'Masumiyet' dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca olanlar oldu.

Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

Cadde'nin haberine göre; Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.

Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı hastaneye götürdü.

Hülya Avşar hızını alamadı rol arkadaşını tokatladı çenesini çıkardı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Masumiyet seti iptal

Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek.