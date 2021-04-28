RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Ünlü şarkıcı Yeliz'in bu itirafları magazin gündeminin seyrini değiştirdi... Tüm Türkiye'nin 'Yalan' şarkısıyla tanıdığı 63 yaşındaki şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlere açıklık getiren Yeliz'in en çok Özcan Deniz hakkında itirafları gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz'le büyük bir aşk yaşadıklarını söyleyen Yeliz bakın neler anlattı neler...

28.04.2021 14:11 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:08
Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Özel hayatından ve müzik hayatından bahseden Yeliz, Özcan Deniz hakkındaki itirafıyla da adından söz ettirdi.

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Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Özcan Deniz son dönemde çocuğunun annesi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündemde. Şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'a karşı oğlu Kuzey'in velayetini isteyen Özcan Deniz bu kez Yeliz itiraflarıyla olay yarattı.

Şarkıcı Yeliz Özcan Deniz aşkını anlattı: 12 gün evden çıkmadık

Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteğiyle müzik hayatına başladığını söyleyen şarkıcı, evliliklerinde yaşadığı şiddet olaylarını ve geçirdiği zor günleri anlattı. Annesine söylediği bir yalan sonrası şöhret kapılarının aralandığını belirten müzisyen, aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Nilüfer ile okul arkadaşıydık. Öğlen aralarında şarkı söylerdi. O zamanlar benim aklım hostes olup, uçmaktaydı. Sesimin güzel olduğunun farkında değildim. Sonra Nilüfer mezun olup, gitti. Sonra Nilüfer'in 'Dünya Dönüyor' şarkısı çıktı. Bir baktım sonra ben de onun gibi söylüyorum.

Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Nilüfer'i aradım. 'Ben de şarkı söylemek istiyorum' dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Ben hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. 'Anne bana plak şirketinden teklif geldi' dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım. Nilüfer ile hala çok sık görüşürüz...