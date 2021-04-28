Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı

Nilüfer'i aradım. 'Ben de şarkı söylemek istiyorum' dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Ben hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. 'Anne bana plak şirketinden teklif geldi' dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım. Nilüfer ile hala çok sık görüşürüz...