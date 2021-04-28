Yeliz'den ağızları bir karış bırakan Özcan Deniz itirafı 'aşk yaşadık 12 gün evden çıkmadık!' Şarkıcı Yeliz bir bir anlattı
Ünlü şarkıcı Yeliz'in bu itirafları magazin gündeminin seyrini değiştirdi... Tüm Türkiye'nin 'Yalan' şarkısıyla tanıdığı 63 yaşındaki şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlere açıklık getiren Yeliz'in en çok Özcan Deniz hakkında itirafları gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz'le büyük bir aşk yaşadıklarını söyleyen Yeliz bakın neler anlattı neler...
Özcan Deniz son dönemde çocuğunun annesi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündemde. Şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'a karşı oğlu Kuzey'in velayetini isteyen Özcan Deniz bu kez Yeliz itiraflarıyla olay yarattı.
Şarkıcı Yeliz Özcan Deniz aşkını anlattı: 12 gün evden çıkmadık
Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteğiyle müzik hayatına başladığını söyleyen şarkıcı, evliliklerinde yaşadığı şiddet olaylarını ve geçirdiği zor günleri anlattı. Annesine söylediği bir yalan sonrası şöhret kapılarının aralandığını belirten müzisyen, aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Nilüfer ile okul arkadaşıydık. Öğlen aralarında şarkı söylerdi. O zamanlar benim aklım hostes olup, uçmaktaydı. Sesimin güzel olduğunun farkında değildim. Sonra Nilüfer mezun olup, gitti. Sonra Nilüfer'in 'Dünya Dönüyor' şarkısı çıktı. Bir baktım sonra ben de onun gibi söylüyorum.