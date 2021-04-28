RAMAZAN İMSAKİYE
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Zirveleri kimseye bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran ve heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin vedası ve o anda yaşanan duygu dolu anlar herkesi hüzünlendirdi. 3. sezonda hayata veda eden eşi Gönül'ün mezarının yanında ölüme yürüyen Tipi ölümüyle tüm yakınlarını kahretti. Her bölümüyle zirvede yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan bölümüyle 27 Nisan Salı günü reyting sonuçlarına göre Tüm Kişiler'de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Tipi'nin ölümü sonrası izleyiciler 4 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak bölümü heyecanla bekliyor.

28.04.2021 11:32 - Son Güncelleme: 28.04.2021 12:34
Zirveleri kimselere bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin vedası dün gece yayınlanan bölüme damgasını vuran gelişmelerden birisi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı olarak yine birinciliği hiç kimseye kaptırmadı. Tipi'nin vefat eden eşi Gönül'ün mezarının olduğu yerde vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini kahretti. Tipi'yi Gönül'ün mezarı başında kanlar içinde gören Hızır, Haşmet, Alpaslan, İlyas, Emine ve Behzat'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedası herkesi üzdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zirveleri kimselere bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

TİPİ'NİN VEDASI

Birinci bölümden bu yana dizide yer alan ve masanın en kilit isimlerinden birisi olan Tipi'nin dün akşam vefat eden eşi Gönül'ün mezarının yanında vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası herkesi şok etti.

Tipi'nin ölüm sahnesi videosunu izle

Zirveleri kimselere bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

Veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu.

Tipi'nin Emine'ye acı vedası videosunu izle

Zirveleri kimselere bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

Zirveleri kimselere bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

İzleyicilerin Çakırbeyli, Façalı ve İspirli ailelerini Tipi'yi mezarlık kanlar içinde gördüğü sahnede duygusal anlar yaşandı.