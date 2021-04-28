Zirveleri kimseye bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak

Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin vedası dün gece yayınlanan bölüme damgasını vuran gelişmelerden birisi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı olarak yine birinciliği hiç kimseye kaptırmadı. Tipi'nin vefat eden eşi Gönül'ün mezarının olduğu yerde vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini kahretti. Tipi'yi Gönül'ün mezarı başında kanlar içinde gören Hızır, Haşmet, Alpaslan, İlyas, Emine ve Behzat'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedası herkesi üzdü.