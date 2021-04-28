Zirveleri kimseye bırakmadı! Yine birinci! Tipi Murat'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası çok konuşulacak
ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran ve heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin vedası ve o anda yaşanan duygu dolu anlar herkesi hüzünlendirdi. 3. sezonda hayata veda eden eşi Gönül'ün mezarının yanında ölüme yürüyen Tipi ölümüyle tüm yakınlarını kahretti. Her bölümüyle zirvede yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan bölümüyle 27 Nisan Salı günü reyting sonuçlarına göre Tüm Kişiler'de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Tipi'nin ölümü sonrası izleyiciler 4 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak bölümü heyecanla bekliyor.
Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin vedası dün gece yayınlanan bölüme damgasını vuran gelişmelerden birisi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı olarak yine birinciliği hiç kimseye kaptırmadı. Tipi'nin vefat eden eşi Gönül'ün mezarının olduğu yerde vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini kahretti. Tipi'yi Gönül'ün mezarı başında kanlar içinde gören Hızır, Haşmet, Alpaslan, İlyas, Emine ve Behzat'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedası herkesi üzdü.
TİPİ'NİN VEDASI
Birinci bölümden bu yana dizide yer alan ve masanın en kilit isimlerinden birisi olan Tipi'nin dün akşam vefat eden eşi Gönül'ün mezarının yanında vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a vedası herkesi şok etti.
Tipi'nin ölüm sahnesi videosunu izle
Veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu.
Tipi'nin Emine'ye acı vedası videosunu izle