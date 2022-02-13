Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı

"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen'in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.