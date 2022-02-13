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Haberler Magazin Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58 yaşındaki Avşar kızı şovunu yaptı... Daha önce Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili ünlü şarkıcıya destek olan Hülya Avşar kendisi de sahne için iddialı seçimler yapıyor. "Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için tercih ettiği elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada, 'Ünlüler arasında bir bacak yarışıdır gidiyor' yorumları yapıldı.

13.02.2022 17:26 - Son Güncelleme: 13.02.2022 17:26
Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! Sahne şov yeridir diyen 58’lik Avşar kızı şovunu yaptı

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı... Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri bir süredir gündemde. Özellikle Gülşen'e yapılan yorumlar sosyal medyayı ve ünlüleri ikiye bölmüş durumda... Gülşen'e destek verenler de biri de kendi de iddialı seçimler yapan Hülya Avşar...

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Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! Sahne şov yeridir diyen 58’lik Avşar kızı şovunu yaptı

"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen'in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! Sahne şov yeridir diyen 58’lik Avşar kızı şovunu yaptı

"Sahne şov yeridir" diyen ve her zamanki gibi yine siyah bir elbise tercih eden Avşar 58 yaşındaki şarkıcı sahneden pozlarını paylaştı ama paylaşımlarını yorumlara kapadı.

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! Sahne şov yeridir diyen 58’lik Avşar kızı şovunu yaptı

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Hülya Avşar'ı görenler, "Ünlülerde bir bacak yarışıdır gidiyor" yorumları yaptı.

Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! Sahne şov yeridir diyen 58’lik Avşar kızı şovunu yaptı

Avşar, geçtiğimiz günlerde de sahnesinde tercih ettiği bu elbise ile adından söz ettirmişti.

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