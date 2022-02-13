Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı
Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58 yaşındaki Avşar kızı şovunu yaptı... Daha önce Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili ünlü şarkıcıya destek olan Hülya Avşar kendisi de sahne için iddialı seçimler yapıyor. "Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için tercih ettiği elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada, 'Ünlüler arasında bir bacak yarışıdır gidiyor' yorumları yapıldı.
Hülya Avşar hem alttan hem üstten açtı olay görüntüler! "Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı şovunu yaptı... Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri bir süredir gündemde. Özellikle Gülşen'e yapılan yorumlar sosyal medyayı ve ünlüleri ikiye bölmüş durumda... Gülşen'e destek verenler de biri de kendi de iddialı seçimler yapan Hülya Avşar...
"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen'in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.
Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Hülya Avşar'ı görenler, "Ünlülerde bir bacak yarışıdır gidiyor" yorumları yaptı.