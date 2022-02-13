Defne Samyeli kasığına kadar açtı yorumları sınırlandırdı! Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne'den sınırları zorlayan kareler
Defne Samyeli kasığına kadar açtı yorumları sınırlandırdı! Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne sınırları zorladı... 49 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Derin ve Deren adında iki kız evlada sahip olan Defne Samyeli'nin "Dün geceden" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyada çok konuşulanlar arasında...
13.02.2022 16:59
- Son Güncelleme: 13.02.2022 17:06
Defne Samyeli kasığına kadar açtı yorumları sınırlandırdı! Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne'den sınırları zorlayan kareler peş peşe geldi.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık dikkat çeken Defne Samyeli bu karelerle adından söz ettirdi. 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne'yi görenler dönüp bir daha baktı. Fotoğraflarına yorum yapanları sınırlandıran Defne'ye ünlülerden peş peşe yorumlar geldi.
Bu karelerin ardından Defne Samyeli'nin boyu merak konusu oldu. İşte başta Defne olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...