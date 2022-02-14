Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay 'yok artık' dedirtti! Ortaya çıkan gerçek şaşırttı: Yıllar önce...
Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay şaşkına çevirdi... atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalnız Kurt yayınladığı 3 bölüm ile seyircinin ilgisini çekti. Reytinglerde zirveden inmeyen başarılı yapımının oyuncuları hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Dizide Sare karakterini canlandıran güzel oyuncu Damla Colbay seyircinin dikkatini çekerken özel hayatı merak edildi. Başarılı oyuncu hakkındaki bilgiler ise duyanları şaşırttı. İşte Damla Colbay'ın bilinmeyenleri...
Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay şaşkına çevirdi... atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalnız Kurt yayınladığı 3 bölüm ile seyircinin ilgisini çekti.
YALNIZ KURT'UN SARESİ DAMLA COLBAY DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Reytinglerde zirveden inmeyen başarılı yapımının oyuncuları hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Dizide Sare karakterini canlandıran güzel oyuncu Damla Colbay seyircinin dikkatini çekerken özel hayatı merak edildi.
Sare karakteri Yalnız Kurt disinde kendisini şu ifadelerle tanıttı:
"Ben Sare Türkmen…On yaşındaydım. Anne babamızın katili, ikizim Esra'yla beni de öldürecekti. Ben onu öldürdüm. O gün bütün dünyam değişti. Mafya bir babanın kızıydım. Elimde bir katilin kanı vardı. Kimsesizdim. Viking sahip çıktı Esra'yla bana… İkimizi de birer Yetim Kurt olarak yetiştirdi. O günden beri hayatım bana ait değil. Akranlarımla oyun oynayamadım; hiç âşık olmadım; hiç hayallerim olmadı. Düşmana doğrultulmuş soğuk bir silahtan başka bir şey değilim ben…"
DAMLA COLBAY KİMDİR?
14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır.