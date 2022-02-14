Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay ’yok artık’ dedirtti! Ortaya çıkan gerçek şaşırttı: Yıllar önce...

Sare karakteri Yalnız Kurt disinde kendisini şu ifadelerle tanıttı:

"Ben Sare Türkmen…On yaşındaydım. Anne babamızın katili, ikizim Esra'yla beni de öldürecekti. Ben onu öldürdüm. O gün bütün dünyam değişti. Mafya bir babanın kızıydım. Elimde bir katilin kanı vardı. Kimsesizdim. Viking sahip çıktı Esra'yla bana… İkimizi de birer Yetim Kurt olarak yetiştirdi. O günden beri hayatım bana ait değil. Akranlarımla oyun oynayamadım; hiç âşık olmadım; hiç hayallerim olmadı. Düşmana doğrultulmuş soğuk bir silahtan başka bir şey değilim ben…"