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Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş, 2005 yılında yollarını ayırmıştı. Eski eşler önceki akşam kızları Zehra'nın doğum günü için Etiler'de bir mekanda bir araya geldi. Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, çıkışta muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtladı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evlilik hakkında yaptığı açıklama akıllara Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evlenecek? sorusunu getirdi. İşte Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evlilik açıklaması...

17.01.2020 10:49 - Son Güncelleme: 17.01.2020 10:49
Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar evlilik açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşler, kızları Zehra'nın doğum gününü önceki akşam Etiler'deki Da Mario adlı restoranda kutladı.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, çıkışta muhabirlerin yönelttiği sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Avşarkızı, "Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Avşar'ın yanındaki arkadaşı muhabirlere "Evlilik için yazı bekleyin" diye seslendi.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Çilingiroğlu'nun da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" demesi kafaları karıştırdı.

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