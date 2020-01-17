Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden mi evleniyor? Şoke eden açıklama: Yazı bekleyin!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş, 2005 yılında yollarını ayırmıştı. Eski eşler önceki akşam kızları Zehra'nın doğum günü için Etiler'de bir mekanda bir araya geldi. Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, çıkışta muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtladı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evlilik hakkında yaptığı açıklama akıllara Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evlenecek? sorusunu getirdi. İşte Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evlilik açıklaması...

17.01.2020 10:49 - Son Güncelleme: 17.01.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





