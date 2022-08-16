Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu saç sakal bıraktı göbek yaptı eski halinden eser kalmadı! Sağlık sorunlarıyla boğuşan Peker Açıkalın...

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de hâlâ en çok konuşulan yapımlar arasında. Burhan, Makbule, Şahika, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi yan karakterlerin videoları yıllar sonra bile en çok izlenenler arasında. Dizide "Çakkıdı" dansı ve arkadaş canlısı hareketleriyle dikkat çeken apartman görevlisi Gaffur da unutulmaz tiplemeler arasında oldu.