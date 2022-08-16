Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu saç sakal bıraktı göbek yaptı eski halinden eser kalmadı! Sağlık sorunlarıyla boğuşan Peker Açıkalın...
Aslı, Burhan, Sacit, Şahika, Dilber Hala, Makbule, Tahsin Bey, Volkan, İffet Hanım, Selin, Fatoş, Volkan... 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası hem bir döneme damgasını vurdu hem de şimdilerde sosyal medyada da sık konuşulan, televizyonun kült yapımlarından biri haline geldi. Diziye sonradan dahil olan karakterlerden biri olan Gaffur'u canlandıran Peker Açıkalın'ın son hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Saçı sakalı uzayan ve oldukça kilo alan Peker Açıkalın'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de hâlâ en çok konuşulan yapımlar arasında. Burhan, Makbule, Şahika, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi yan karakterlerin videoları yıllar sonra bile en çok izlenenler arasında. Dizide "Çakkıdı" dansı ve arkadaş canlısı hareketleriyle dikkat çeken apartman görevlisi Gaffur da unutulmaz tiplemeler arasında oldu.
Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri, Türk halkının sevgisini kazandı. Özellikle gençlerin Gaffur karakteriyle tanıdığı başarılı oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları yaşamıştı.
Kilo alan ve sakal bırakan Peker Açıkalın'ın son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. İşte başta Peker Açıkalın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.