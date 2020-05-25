Hülya Avşar cesur pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü! 'Bornoz mu gömlek mi?'
Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram'dan yayınladığı cesur pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü. Karantina günlerinde bornozlu paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyen Avşar, bu kez de bornoz gibi görünen bir kıyafetle kamera karşısına geçti. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden oldu. 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın paylaşımında, üzerinde bulunan kıyafetin gömlek mi yoksa bornoz mu olduğu merak konusu oldu.
25.05.2020 16:03
- Son Güncelleme: 25.05.2020 16:36
Hülya Avşar Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 56 yaşındaki Hülya Avşar, bornoza benzeyen bir kıyafet ile kamera karşısına geçti. Ancak Avşar kızının kısa sürede binlerce beğeni alan cesur fotoğrafında üzerine giydiği şeyin bornoz mu yoksa gömlek mi olduğu tartışma konusu oldu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen Hülya Avşar'ın pozu ve ünlülerin bornozlu paylaşımları...
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