Hülya Avşar cesur pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü! 'Bornoz mu gömlek mi?'

Hülya Avşar Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 56 yaşındaki Hülya Avşar, bornoza benzeyen bir kıyafet ile kamera karşısına geçti. Ancak Avşar kızının kısa sürede binlerce beğeni alan cesur fotoğrafında üzerine giydiği şeyin bornoz mu yoksa gömlek mi olduğu tartışma konusu oldu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen Hülya Avşar'ın pozu ve ünlülerin bornozlu paylaşımları...