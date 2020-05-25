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Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, mayoyla parka gitti. Mayosu ile parktan fotoğraflar paylaşan Serel Yereli'nin ayağındaki yara ise, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...

25.05.2020 17:29 - Son Güncelleme: 25.05.2020 17:34
Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Londra'da yaşayan oyuncu, şehirdeki büyük parklardan birine gitti ve burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Mavi mayosu ile objektiflere poz veren Yereli, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden sevenlerine öpücük gönderdi. Yereli'nin ayak bileğindeki yara ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Serel Yereli kimdir?

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Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Serel Yereli, geçtiğimiz haftalarda da karantinadan sıkılınca geceliğiyle cama çıkarak poz verdi. 19 Nisan 1995 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır.

Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı.

Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı.

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