Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...
Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, mayoyla parka gitti. Mayosu ile parktan fotoğraflar paylaşan Serel Yereli'nin ayağındaki yara ise, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Londra'da yaşayan oyuncu, şehirdeki büyük parklardan birine gitti ve burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Mavi mayosu ile objektiflere poz veren Yereli, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden sevenlerine öpücük gönderdi. Yereli'nin ayak bileğindeki yara ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Serel Yereli kimdir?