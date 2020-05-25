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Serel Yereli mayoyla parka gitti, dikkatli takipçileri o detayı fark etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, mayoyla parka gitti. Mayosu ile parktan fotoğraflar paylaşan Serel Yereli'nin ayağındaki yara ise, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...

25.05.2020 17:29 - Son Güncelleme: 25.05.2020 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





