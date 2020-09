Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson'un ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara'dan corona virüs uyarısı

ATEŞ KARA'DAN DWAYNE JOHNSON'LU ÖRNEK

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ''Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı, Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarından kendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe,'' ifadelerini kullandı.