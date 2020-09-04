Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson'un ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara'dan corona virüs uyarısı

"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ"

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullandı.