Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson'un ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara'dan corona virüs uyarısı
2020'nin en çok kazanan erkek oyuncusu olan Dwayne Johnson corona virüse yakalandı. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.Tüm ailesiyle birlikte salgına yakalandıklarını belirten Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı. Tüm tedbirlere uymasına rağmen ailece salgına yakalandıklarını belirten Johnson, herkese kendisini ve ailesini korum çağrısında bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yıldız oyuncudan örnek vererek hayati uyarılarda bulundu.
"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ"
Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullandı.
ATEŞ KARA'DAN DWAYNE JOHNSON'LU ÖRNEK
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ''Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı, Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarından kendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe,'' ifadelerini kullandı.