Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...
"Duvara Karşı" filminde canlandırdığı Cahit rolü ile tanınan Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti.Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Birol Ünel'in ölüm haberinin ardından nedeni merak edildi. 59 yaşındaki Birol Ünel kimdir, neden öldü?
04.09.2020 12:17
- Son Güncelleme: 04.09.2020 12:29
BİROL ÜNEL KİMDİR?
1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.
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