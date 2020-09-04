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Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...

"Duvara Karşı" filminde canlandırdığı Cahit rolü ile tanınan Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti.Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Birol Ünel'in ölüm haberinin ardından nedeni merak edildi. 59 yaşındaki Birol Ünel kimdir, neden öldü?

04.09.2020 12:17 - Son Güncelleme: 04.09.2020 12:29
Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...

"Duvara Karşı" filminde canlandırdığı Cahit rolü ile tanınan Birol Ünel, hayatını kaybetti.

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Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...

Uzun yıllar alkolle mücadele ettiği iddia edilen Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti! 59 yaşındaki Birol Ünel'in ölüm nedeni...

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Temmuz'da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de adını geniş kitlelere duyurdu.

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