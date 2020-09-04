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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... "Serenay varsa ben yokum" demişti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya restiyle gündemde. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi ve teklifi geri çevirdi. Baran Tınaz'la Nişantaşı'nda görüntülenen Deren Talu, kendisine yöneltilen bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakarak sevgilisiyle birlikte hızlıca uzaklaştı.

04.09.2020 13:25 - Son Güncelleme: 04.09.2020 13:25
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... Serenay varsa ben yokum demişti


Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... Serenay varsa ben yokum demişti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Deren Talu'ya reklam filminde kendisiyle Serenay Sarıkaya'yı bir araya getirmek isteyen markayı "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" diyerek geri çevirdiği iddiası soruldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... Serenay varsa ben yokum demişti

Talu, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı ve sevgilisinin elini tutarak hızlıca uzaklaştı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... Serenay varsa ben yokum demişti

Cem Yılmaz, Defne Samyeli'den ayrıldıktan hemen sonra Sarıkaya'yla ilişki yaşamaya başladı. Bir marka Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... Serenay varsa ben yokum demişti

Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri,annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemeyen Deren Talu'dan, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

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