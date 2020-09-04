Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... "Serenay varsa ben yokum" demişti
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya restiyle gündemde. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi ve teklifi geri çevirdi. Baran Tınaz'la Nişantaşı'nda görüntülenen Deren Talu, kendisine yöneltilen bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakarak sevgilisiyle birlikte hızlıca uzaklaştı.
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.