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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca... "Serenay varsa ben yokum" demişti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya restiyle gündemde. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi ve teklifi geri çevirdi. Baran Tınaz'la Nişantaşı'nda görüntülenen Deren Talu, kendisine yöneltilen bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakarak sevgilisiyle birlikte hızlıca uzaklaştı.

04.09.2020 13:25 - Son Güncelleme: 04.09.2020 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





