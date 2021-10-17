Hilal Cebeci'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Hem sarışın hem de adeta bambaşka biri!
Hilal Cebeci'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Hem sarışın hem de adeta bambaşka biri gibi görünen Cebeci geçtiğimiz yıl, "7 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmiş ancak o günden bu yana eşi ile sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmaması ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişiden evlilik mesajı aldığını ifade eden 45 yaşındaki Hilal Cebeci, Instagram'ı aktif kullanıyor. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...
17.10.2021 15:56
- Son Güncelleme: 17.10.2021 16:04
Hilal Cebeci'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Hem sarışın hem de adeta bambaşka birine benzeyen Hilal Cebeci sosyal medya gündeminde.
"Köylü Güzeli" şarkısıyla bir döneme damga vuran cesur pozlarıyla da bilinen Hilal Cebeci bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.
Uzun süredir magazin gündeminden uzak olan şarkıcı Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl Instagram hesabından, 7 yıldır evli olduğunu ifade etti. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkat çekti.