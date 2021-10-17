Survivor’ın dişli yarışmacılarından Merve Aydın oğlunun 9 aylık halini paylaştı gören hayran kaldı! Sosyal medyanın konuştuğu Barlas bebek

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın oğlu Barlas ile bir karesini, "Merhaba teyzeleri. Ben burada tam 9 aylıktım şimdi biraz büyüdük tabii, annemle kendimi çok sevdim bu fotografta o yüzden burda dursun sizde beğenirsiniz diye düşündüm" notuyla paylaştı.