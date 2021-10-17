Survivor'ın dişli yarışmacılarından Merve Aydın oğlunun 9 aylık halini paylaştı gören hayran kaldı! Sosyal medyanın konuştuğu Barlas bebek
Adını, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın oğlu, sevimliliği ile hayran bıraktı. İşte eski Survivor yarışmacılarından Merve Aydın ve oğlunun dikkat çeken karesi...
17.10.2021 16:28
- Son Güncelleme: 17.10.2021 16:29
Survivor'ın dişli yarışmacılarından Merve Aydın oğlunun 9 aylık halini paylaştı gören hayran kaldı! Sosyal medya Barlas bebeği konuşuyor.
Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın oğlu Barlas ile bir karesini, "Merhaba teyzeleri. Ben burada tam 9 aylıktım şimdi biraz büyüdük tabii, annemle kendimi çok sevdim bu fotografta o yüzden burda dursun sizde beğenirsiniz diye düşündüm" notuyla paylaştı.
İşte sosyal medyanın konuştuğu Survivor'ın dişli yarışmacılarından Merve Aydın oğlu Barlas bebek ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...