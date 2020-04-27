Hilal Cebeci "Ben 7 yıldır evliyim" dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

27.04.2020 15:36

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl, "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmiş ancak o günden bu yana eşi ile sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmayışı ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişiden evlilik mesajı aldığını ifade eden 43 yaşındaki Hilal Cebeci, Instagram'dan yayınladığı videoda 7 yıldır evli olduğunu ancak gizli tuttuğunu ifade etti. Peki, Hilal Cebeci evliliğini neden gizli tutuyor? Hilal Cebeci'nin eşi kim?

Uzun süredir magazin gündeminden uzak olan şarkıcı Hilal Cebeci ortaya çıktı! Instagram hesabından video paylaşan Cebeci, 7 yıldır evli olduğunu ifade etti. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkat çekti.

Hilal Cebeci, "Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız kıymetli sevenlerim" notuyla paylaştığı videoda, "Sosyal medya hesabından sık sık evlilik teklifleri aldığını belirten Cebeci, "Ben zaten 7 yıldır evliyim. 16 yaşından beri bu piyasada olan biri olarak evliliğimi gizlemeyi son derece önemli olduğunu düşünerek hiç bir zaman bunu ortaya çıkarmadım. Özelimi özel yaşamak istiyorum. Ama evliyim artık, lütfen evlenme teklif etmeyin"dedi.