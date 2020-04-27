RAMAZAN İMSAKİYE
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Hilal Cebeci "Ben 7 yıldır evliyim" dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl, "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmiş ancak o günden bu yana eşi ile sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmayışı ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişiden evlilik mesajı aldığını ifade eden 43 yaşındaki Hilal Cebeci, Instagram'dan yayınladığı videoda 7 yıldır evli olduğunu ancak gizli tuttuğunu ifade etti. Peki, Hilal Cebeci evliliğini neden gizli tutuyor? Hilal Cebeci'nin eşi kim?

27.04.2020 14:54 - Son Güncelleme: 27.04.2020 15:22
Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Uzun süredir magazin gündeminden uzak olan şarkıcı Hilal Cebeci ortaya çıktı! Instagram hesabından video paylaşan Cebeci, 7 yıldır evli olduğunu ifade etti. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkat çekti.

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Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Hilal Cebeci, "Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız kıymetli sevenlerim" notuyla paylaştığı videoda, "Sosyal medya hesabından sık sık evlilik teklifleri aldığını belirten Cebeci, "Ben zaten 7 yıldır evliyim. 16 yaşından beri bu piyasada olan biri olarak evliliğimi gizlemeyi son derece önemli olduğunu düşünerek hiç bir zaman bunu ortaya çıkarmadım. Özelimi özel yaşamak istiyorum. Ama evliyim artık, lütfen evlenme teklif etmeyin"dedi.

Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Peki, Hilal Cebeci kiminle evlendi?, Neden evliliğini gizliyor?

Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Hilal Cebeci, 12 Eylül 2019 tarihinde sosyal medya hesabından 6 yıldır evli olduğunu itiraf etmişti.

Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Evliliğini sosyal medya hesabından duyuran Hilal Cebeci, açıklamasında, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra'da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum." demişti.

Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...
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