Haberler Galeri Magazin Hilal Cebeci "Ben 7 yıldır evliyim" dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Hilal Cebeci "Ben 7 yıldır evliyim" dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl, "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmiş ancak o günden bu yana eşi ile sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmayışı ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişiden evlilik mesajı aldığını ifade eden 43 yaşındaki Hilal Cebeci, Instagram'dan yayınladığı videoda 7 yıldır evli olduğunu ancak gizli tuttuğunu ifade etti. Peki, Hilal Cebeci evliliğini neden gizli tutuyor? Hilal Cebeci'nin eşi kim?

27.04.2020 14:54 - Son Güncelleme: 27.04.2020 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





