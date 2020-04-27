RAMAZAN İMSAKİYE
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Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

O anlamlı bakışları, unutulmazyan replikleri, büyük aşkları, güzel kadınları, jönleri, kötü adamları, çocuk oyuncuları ve nicesiyle Yeşilçam bizlerde önemli bir ye taşıyor. Bir dönemi kendilerine hayran bırakın o güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin estetik operasyonlar geçirdiklerini söylesek. İşte Fatma Girik'ten Türkan Şoray'a, Cüneyt Arkın'dan Filiz Akın'a Yeşilçam'ın estetikli ünlüleri...

27.04.2020 14:32 - Son Güncelleme: 27.04.2020 14:32
Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

Ah o anlamlı bakışlar! Yeşilçam'ın efsaneleşen ünlülerin bir estetik geçmişi olduğunu biliyor muydunuz?

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Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

Ajda Pekkan

Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

Filiz Akın burun estetiği en belirgin olan Yeşilçam yıldızı.

Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

Türkan Şoray, meşhur burun ameliyatını Paris'te yaptırmış.

Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

Belgin Doruk, burnunu küçültünce küçük hanımefendi rollerine daha çok uyum sağlamış.

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