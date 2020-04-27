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Meğer Yeşilçam ünlüleri de estetikliymiş! Bazılarına şaşıp kalacaksınız... Cüneyt Arkın bile...

O anlamlı bakışları, unutulmazyan replikleri, büyük aşkları, güzel kadınları, jönleri, kötü adamları, çocuk oyuncuları ve nicesiyle Yeşilçam bizlerde önemli bir ye taşıyor. Bir dönemi kendilerine hayran bırakın o güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin estetik operasyonlar geçirdiklerini söylesek. İşte Fatma Girik'ten Türkan Şoray'a, Cüneyt Arkın'dan Filiz Akın'a Yeşilçam'ın estetikli ünlüleri...

27.04.2020 14:32 - Son Güncelleme: 27.04.2020 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





