RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada! Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ali Sunal, karantina fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ve bir kızı olan Sunal, karantina günlerinde ailesini eğlendirebilmek için şekilden şekle girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" notunu düştü.

27.04.2020 15:56 - Son Güncelleme: 27.04.2020 15:56
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle birlikte evinde karantinada olan oyuncu Ali Sunal, karantina günlerinde sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018'de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Ünlü çift, Ağustos 2019'da anne-baba oldu, kızları Nar'ı kucaklarına aldı.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Karantina günlerini ailesi ile evde geçiren Ali Sunal, önceki akşam hem bebeğini, hem de eşini güldürüp eğlendirmek için tipten tipe girdi.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" yazdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hilal Cebeci Ben 7 yıldır evliyim dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...
Hilal Cebeci "Ben 7 yıldır evliyim" dedi herkes eşini merak etti! İşte Hilal Cebeci'nin gizli evliliği...