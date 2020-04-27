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Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal’ın karantina pozuyla sosyal medya gündeminde! 'İşler iyice çığrından çıktı!'

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada! Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ali Sunal, karantina fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ve bir kızı olan Sunal, karantina günlerinde ailesini eğlendirebilmek için şekilden şekle girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" notunu düştü.

27.04.2020 15:56 - Son Güncelleme: 27.04.2020 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





