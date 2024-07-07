Tülin Ece Yazgan estetikle tanınmaz hale geldi Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılmıştı... Aslıhan Gürbüz'ün ikizi gibiydi ama artık...

1 Güzel oyuncunun, estetik öncesi ve sonrası görüntüleri arasındaki fark, hayranları tarafından dikkatle incelendi. Birçok takipçisi, doğal haliyle de oldukça güzel olduğunu dile getirerek, estetik operasyonların kişisel tercihler olduğunu savundu.

2 İnstagram'da Tülin Ece kullanıcı adını kullanan güzel oyuncuyu kimi 'Tülin Ece' olarak tanırken kimi de 'Tülin Yazgan' olarak biliyor.