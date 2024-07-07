Tülin Ece Yazgan estetikle tanınmaz hale geldi Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılmıştı... Aslıhan Gürbüz'ün ikizi gibiydi ama artık...

Ufak Tefek Cinayetler ve Sefirin Kızı dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Tülin Ece Yazgan'ın estetiksiz hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2019 yılında Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakteriyle tanınan Yazgan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakterinin gençliğine hayat vermişti.
Güzel oyuncunun, estetik öncesi ve sonrası görüntüleri arasındaki fark, hayranları tarafından dikkatle incelendi. Birçok takipçisi, doğal haliyle de oldukça güzel olduğunu dile getirerek, estetik operasyonların kişisel tercihler olduğunu savundu.
İnstagram'da Tülin Ece kullanıcı adını kullanan güzel oyuncuyu kimi 'Tülin Ece' olarak tanırken kimi de 'Tülin Yazgan' olarak biliyor.
Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı isimleri barındıran Sefirin Kızı adlı dizisinde Menekçe rolüyle yer alan Tülin Ece Yazgan'ın oynadığı karakter kimse tarafından sevilmiyordu.